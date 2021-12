LOSC - Mercato : problème avec une pépite, l'OL et les Girondins à l'affût

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC a opté pour une stratégie risquée avec l'un de ses plus sûrs espoirs, Badredine Bouanani. Il a en effet décidé de ne pas exposer son ailier gauche de 17 ans, notamment en Youth League et en équipe professionnelle, afin de ne pas attirer les regards sur lui et de le laisser arriver à maturité tranquillement. Le revers de la médaille, comme l'annonce Foot Mercato, c'est que ce manque de perspectives au plus haut niveau a fini par lasser le joueur, qui ne serait plus enclin à signer un premier contrat professionnel à la fin de la saison !

Et évidemment, cette situation a attiré le regard d'autres clubs, en France comme à l'étranger. Le premier d'entre eux est Bordeaux, dirigé par Gérard Lopez, qui connaît parfaitement la situation de Bouanani puisqu'il était auparavant au LOSC. Il y a aussi l'OL, toujours à l'affût pour des joueurs à fort potentiel comme lui. Des écuries italiennes sont également sur le coup. Bouanani n'a pas encore décidé de quitter Lille mais il veut avoir des garanties sur sa future place au sein du groupe professionnel.

🚨Info : #Bordeaux et l'#OL sont intéressés pour récupérer le jeune Badredine Bouanani (17 ans) 🇫🇷.



- L'ailier du #LOSC est en fin de contrat en juin prochain.



- Des clubs 🇮🇹 se sont également positionnés.@sebnonda



📸 LOSC Médias pic.twitter.com/QfNhWjSnqx — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 14, 2021