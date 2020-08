LOSC - Mercato : raison du départ, possible retour... le dossier Loïc Rémy livre ses derniers secrets

Ce n’est pas un secret que de dire que Christophe Galtier aurait aimé voir Loïc Rémy rester cet été. Lille aurait même aimé prolonger le contrat de l’attaquant de 33 ans... qui avait rompu fin juin les négociations avec la direction, estimant son représentant lésé sur le montant d’une commission.

Libre, il a enfin trouvé preneur. Le club de Rizespor, 15e du Championnat turc la saison passée, a comme évoqué hier annoncé la signature pour deux ans de l’international français. Ce sera le 12e club d’une carrière qu’il avait débutée en L1, en octobre 2006, sous le maillot de l’OL. D’autres clubs turcs étaient intéressés par le profil du Français, dont Sivasspor.

Le LOSC n’a pas tenté de faire revenir Rémy après l’épisode Benevento

L’Équipe, dans son édition du jour, rappelle que le contretemps de Benevento, où il avait été recalé à la visite médicale avec un salaire 35% supérieur à celui qu’il aurait obtenu à Lille, n’a pas eu le don de le rapprocher de son ancien club. « Après cela, il n’a jamais tenté un rapprochement avec les Dogues, qui n’ont pas essayé non plus de revenir vers lui, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. » Malgré l’arrivée du Turc Burak Yilmaz (35 ans), on apprend aussi la confirmation que le LOSC est encore à la recherche d’un attaquant supplémentaire.