LOSC - Mercato : rebondissement dans le dossier Yazici !

Yusuf Yazici a signé des débuts tonitruants avec le CSKA Moscou. Après une saison ratée avec le LOSC, l'international turc débarque en Russie et boucle une demi-saison à 8 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Il est élu joueur du mois en février et en mars par la Ligue Russe. De quoi impressionner les dirigeants moscovites, prêts à lever l’option d’achat de 11 millions d’euros. Le milieu offensif à la patte de velours, lui, annonce il y a quelques jours via son agent qu’il ne veut pas retourner à Lille.

Moscou a changé de cap

Le CSKA est revenu sur sa décision et ne conclura finalement pas l’accord avec le LOSC. Du moins, pas celui-ci. Notre consultant transfert Ignazio Genuardi annonce que le club moscovite ne signera pas le chèque de 11 millions d’euros pour l’option d’achat assortie au prêt de Yazici, mais souhaite quand-même parvenir à un accord en revoyant les conditions du deal. Touché par les sanctions visant la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine, le club n’a plus les moyens d’assurer le transfert définitif.

Le #CSKA #Moscou n’a pas levé l’option d’achat assortie au prêt du Lillois #Yazici, mais le club russe n’a pas dit son dernier mot. Alors que d’autres écuries européennes sont sur les rangs, il s’agit de tenter de revoir les conditions du deal. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 2, 2022

Yann Noailles

Rédacteur