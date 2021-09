LOSC - Mercato : un cadre était bien sur le départ confirme Létang

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Létang se confie sur la fin du Mercato. Interrogé par la Voix du Nord, le président du LOSC a avoué que son milieu de terrain portugais Renato Sanches a bénéficié d’un bon de sortie durant ce mercato. Pour rappel le joueur a été annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Liverpool mais aussi Wolverhampton notamment.

«C’est un secret de Polichinelle, Renato pouvait partir, il avait un bon de sortie, confirme l’ancien patron du Stade Rennais. Nous avions d’ailleurs quasiment trouvé un accord avec un très grand club mais sa blessure au genou a forcément changé les plans. Maintenant on est content d’avoir Renato encore avec nous et on espère qu’il revienne le plus vite possible». a déclaré le patron du LOSC au quotidien nordiste.

Renato Sanches va donc rester lillois au moins jusqu’à janvier prochain lorsque le mercato d’hiver ouvrira. Affaire à suivre.

Lors de la dernière campagne de @ChampionsLeague, tu étais là.



Le 14 septembre, en UEFA Champions League, à toi de donner de la voix 🗣



Car dans les grands moments, #JeRépondsPrésent 👊 — LOSC (@losclive) September 4, 2021