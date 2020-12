LOSC - Mercato : Renato Sanches pourrait être sacrifié cet hiver pour éponger les dettes !

La bombe a été lâchée hier dans l’après-midi : le LOSC traverserait une grave crise sur le plan financier au point que le fonds Elliott envisagerait de revoir sa gouvernance et débarquer Gérard Lopez à la présidence. Les données aujourd’hui sont simples.

Soit Elliott s’en ira pour laisser la place à d’autres investisseurs apportés par Lopez, soit le fonds demandera une modification profonde de la gouvernance du club et introduira le repreneur dont le projet est déjà prêt, communiqué de presse compris. C’est dans ce cadre-là qu’Olivier Létang pourrait retrouver la Ligue 1, plus de neuf mois après son départ du Stade Rennais. Il serait en pole position pour remplacer Lopez au pied levé. L’Équipe précise que ces éventuels changements à la tête du LOSC épargneraient Christophe Galtier, et l’encadrement sportif.

Sanches sacrifié cet hiver ?

La Voix du Nord ajoute que le fonds Elliott pourrait impulser des changements au mercato. Dans cette optique, un départ de l'international portugais Renato Sanches n'est pas exclu au mercato d'hiver ! Cela renforcerait les finances du club nordiste mais affaiblirait considérablement l'équipe actuellement en tête de la Ligue 1 et seizième de finaliste de la Ligue Europa.