LOSC – Mercato : Renato Sanches pourrait précipiter lui-même son départ cet hiver !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

C'est un sacré tremblement de terre que le LOSC vient de subir ces dernières semaines. Alors que le bilan sportif est excellent avec une deuxième place en Ligue 1 et une qualification en phase finale de Ligue Europa, la vente du club qui a entraîné le départ de Gérard Lopez et l'arrivée d'Olivier Létang chamboulent beaucoup de choses.

Cet épisode a notamment mis en exergue la dette colossale d'un club qui va forcément devoir réduire son train de vie et trouver des moyens de renflouer ses caisses. Malgré les propos d'Olivier Létang assurant que le sportif était la priorité, les Dogues ne pourront pas éviter des ventes futures pour combler le trou béant dans les comptes.

Ces derniers jours, un nom est particulièrement évoqué : Renato Sanches serait ciblé par Liverpool dans l'optique de remplacer Georgino Wijnaldum qui arrive en fin de contrat. Le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, en pointe sur ce dossier, a néanmoins assuré ces derniers jours qu'aucun accord n'était conclu entre les deux clubs, et que ce dossier serait plutôt une perspective estivale.

Renato Sanches is on the list of many top clubs - he’s having a great season with Lille.



But at the moment there’s nothing agreed with Liverpool for January transfer window. And looking at next summer, #LFC are still waiting for the official/final decision by Wijnaldum ? #lfc