LOSC - Mercato : retournement de situation pour Yilmaz !

Après le sacre de champion de France du LOSC, Burak Yilmaz, qui a inscrit 16 buts cette saison en Ligue 1, avait ouvert la porte à un départ cet été. "Je ne sais pas si je resterais à Lille ou si ce sera ailleurs. Je me concentre entièrement sur le championnat d'Europe en ce moment. Il y a de très belles offres de transfert à venir."

Mais dans un entretien accordé au Canal Football Club, diffusé ce dimanche soir, l'attaquant turc, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Dogues, a laissé entendre qu’il pourrait bien jouer sous les couleurs lilloises la saison prochaine. "Je tiens à remercier et à saluer tous les supporters. Ils ont mérité ce titre. Je n’ai pas pu jouer devant eux à cause du COVID, mais j’espère me rattraper prochainement en marquant plein de buts devant eux", a confié l'ancien joueur de Beşiktaş.

🗨️ "L'élément essentiel de notre victoire, c'est notre amitié"



