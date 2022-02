LOSC - Mercato : Renato Sanches a pris une décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Le LOSC va sans doute perdre des joueurs lors du prochain mercato estival. Renato Sanches attire la convoitise de nombreux grands clubs européens et pourrait être l’un des plus importants départs lillois. Le milieu de terrain aurait même déjà pris une décision pour la suite de sa carrière.

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, Renato Sanches a décidé de ne pas prolonger avec le LOSC et veut quitter le club cet été. Son agent a ouvert les discussions avec le Milan AC, qui voit le joueur comme un bon remplaçant à Franck Kessié. Le contrat de Renato Sanches expire en juin 2023 et sa valeur est estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

#RenatoSanches has turned down #Lille’s bid to extend the contract, which currently expires in 2023. The midfielder would like to leave and his agent (J.Mendes) has opened talks with #ACMilan. Rossoneri are really interested and consider him a main target as #Kessie’s replacement