LOSC - Mercato : Sanches fait des siennes, un petit chèque inattendu encaissé en janvier ?

Sven Botman ne bougera pas en janvier. À moins d’une offre dépassant l’entendement, Olivier Létang restera fidèle à sa ligne de conduite jusqu’à la fin du mercato hivernal. Conscient de la posture du président du LOSC, l’AC Milan préparerait déjà sa contre-attaque pour cet été.

Au-delà du dossier Botman, le LOSC pourrait gratter un petit chèque inattendu cet hiver : Reinildo. Le latéral gauche lillois est convoité ardemment par l’Atlético Madrid, qui vient de transmettre une offre au club nordiste pour rejoindre la capitale espagnole avant la fin du mois.

« Reste à savoir quelle va être l'attitude de Lille face à cette offre : profiter encore six mois de la fougue du joueur passé par la réserve de Benfica et le laisser partir libre en fin de saison, ou perdre le joueur immédiatement mais récupérer une indemnité de transfert ? Contacté, le président Olivier Létang n’a pas donné suite à nos sollicitations », glisse L’Équipe ce samedi.

Un autre dossier pourrait donner du fil à retordre à l’ancien président du Stade Rennais : Renato Sanches. Selon Ekrem Konur, le milieu de terrain portugais a stoppé net les négociations autour d’une prolongation de contrat avec le LOSC ! Lié jusqu’en juin 2023 et estimé à 30 M€, il pourrait donc lui aussi partir plus tôt que prévu.

❌Renato Sanches has stopped negotiations with Lille to renew the contract. #LOSC pic.twitter.com/IQyXEaVY7g