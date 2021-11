LOSC - Mercato : Sanches veut oublier le FC Barcelone avec un autre géant en janvier !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L’affaire a fait grand bruit. Cet été, le FC Barcelone était venu aux nouvelles pour recruter Renato Sanches, qui sortait d’une bonne saison sous le maillot du LOSC. Champion de France, le milieu de terrain portugais s’était alors blessé au ménisque et n’avait pas joué de mi-août à fin septembre. Cette opération a sans doute freiné son départ.

« Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j’ai compris que je resterais ici, a-t-il révélé dans L’Équipe. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d’être là. Lille, c’est mon club, ma maison. » S’il se sent chez lui au LOSC, le joueur de 24 ans n’oublie pas de préciser qu’il se serait bien vu poursuivre sa carrière au Barça... ou même ailleurs dès cet hiver !

« Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises, ajoute-t-il. Quand je suis arrivé au Bayern (en 2016, à 18 ans), je n’étais pas prêt à jouer dans un tel club. J’étais trop jeune. Et quand je me suis senti prêt, l’occasion de jouer avec cette équipe n’est jamais venue. Aujourd’hui, je me sens prêt. Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés. J’ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent ou pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Si une offre arrive, je verrai ce qu’il y a de mieux pour moi. L’AC Milan est-il un grand club ? Oui, c’est un grand club, historique. La classe. J’aime bien. »

