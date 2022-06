LOSC – Mercato : Sven Botman quitte les Dogues ! (Officiel)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Après deux saisons sous les couleurs du LOSC, Sven Botman quitte le club. Sur son Twitter, Newcastle a officialisé l’arrivée du défenseur : « Newcastle United a conclu un accord de principe avec le LOSC Lille pour signer le défenseur néerlandais Sven Botman pour un montant non divulgué ! »

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



