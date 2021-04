LOSC - Mercato : un ancien coach conseille à Maignan de refuser l'AC Milan

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Hier, La Gazzetta dello Sport a assuré que l'AC Milan et Mike Maignan avaient déjà un accord en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. Les deux parties se seraient entendues sur un contrat de cinq ans avec un salaire de 3 M€. Et, évidemment, une place de titulaire dans les buts pour l'ancien Parisien. Un club mythique, un stade connu partout dans le monde, un grand championnat qui retrouve des couleurs, quoi de mieux ? Philippe Bergeroo a la réponse : le LOSC !

"Mike a besoin d’un cocon familial"

Pour l'ancien gardien de but lillois, qui a connu Maignan quand il était sélectionneur de l'équipe de France U19, le mieux pour lui, vu son caractère, serait de rester chez les Dogues : "Il est très bien à Lille. Mike a besoin d’un cocon familial, c’est un affectif. Il ne faut pas partir trop tôt". Sauf que Maignan a déjà 25 ans et six saisons de football de haut niveau dans les gants.

Sans compter que le LOSC, qui va devoir vendre ses meilleurs joueurs cet été pour équilibrer ses comptes, ne sera certainement pas contre un départ. Pas sûr, donc, que l'option lilloise fasse partie de l'équation du future pour Mike Maignan. Ça devrait plutôt se jouer entre l'AC Milan et le Borussia Dortmund. Loin du cocon du LOSC…