LOSC - Mercato : un ancien crack des Dogues s’est vu au Real Madrid ou au Barça !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

La carrière de Rony Lopes (26 ans) n’obéit pas à une trajectoire rectiligne. Après avoir porté le maillot de Manchester City, le milieu offensif portugais a brillé au LOSC avant plusieurs expériences mitigées à Lille, Monaco, Séville et l’Olympiakos. Prêté par le club espagnol à l’ESTAC, Lopes veut entamer un nouveau cycle plus vertueux... exempt de pépins physiques.

« Ce qui a joué, ce sont les blessures. Elles ont gâché ma carrière, a-t-il analysé dans L’Équipe. Elles sont toujours arrivées quand j’étais en train de monter et duraient plusieurs semaines. Et elles ont toujours été aux ischio-jambiers : trois à gauche, trois à droite. Personne n’a pu me dire d’où venait le problème. J’ai presque cherché l’explication toute ma vie ! »

Sans ses blessures récurrentes, Lopes se serait vu jouer dans des clubs huppés. « Je me voyais au Real Madrid, à Barcelone ou même à Manchester City. Je pense que j’aurais pu y être. C’est ça qui est dur, a-t-il soufflé. Parfois, je pense dans ma tête : “Où j’aurais pu être sans ces blessures ?” Je voudrais savoir. Je pourrais peut-être déjà être à ce niveau aujourd’hui. Quand je suis en confiance, je peux changer un match, faire gagner l’équipe. » Les supporters troyens en jugeront.