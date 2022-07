LOSC - Mercato : un ancien Dogue va pourrir l'été de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Cristiano Ronaldo a avancé une excuse familiale pour sécher la reprise de l'entraînement de Manchester United. Mais personne n'est dupe sur le fait que le Portugais ne veut plus remettre les pieds dans le "pot de chambre de l'Angleterre". A 37 ans, il n'a plus de temps à perdre et n'a tout simplement pas envie de participer à la lente reconstruction qui s'annonce du côté des Red Devils.

Seulement, les rares destinations qui s'offraient à lui s'évanouissent les unes après les autres. Thomas Tuchel a annoncé ce mardi que Chelsea avait d'autres options et le Bayern Munich, lui, avance à grande vitesse sur un autre attaquant. C'est en effet Victor Osimhen qui a les faveurs du géant bavarois. Bild annonce une offre à venir de 120 M€ pour l'ancien buteur du LOSC. Offre que s'empressera d'accepter le Napoli. Avec Osimhen plus Mané et Müller, sans parler de Sané et Coman, le Bayern affichera complet au niveau de son secteur offensif. Pas besoin de CR7, donc...

Pour résumer Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo a vu deux portes prestigieuses se refermer sous son nez, dont l'une à cause d'un ancien Lillois. En effet, le Bayern Munich préférerait miser sur Victor Osimhen plutôt que sur lui...

