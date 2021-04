LOSC - Mercato : un ancien du RC Lens a façonné un futur renfort de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC ne manque plus de candidats au poste de latéral gauche. Alors que Reinildo est devenu titulaire, Domagoj Bradaric rumine en silence... avant de voir revenir Scotty Sadzoute ? L’option est clairement dans les cartons pour la saison prochaine. En contact permanent avec Franck Beria, le joueur de 22 ans est prêté à Pau, où il est devenu un élément essentiel à la formation béarnaise en Ligue 2.

« Ce deuxième prêt était fait pour voir comment j’étais au niveau au-dessus, a-t-il raconté dans La République des Pyrénées. Il n’y a pas d’option d’achat avec mon prêt et le LOSC me dit qu’il compte sur moi donc je me concentre d’abord sur cette saison avec le maintien à aller chercher avec le Pau FC et on verra cet été ce qu’il se passe. »

Scaramozzino a fait progresser Sadzoute à Pau

Si Sadzoute a progressé au fil de la saison, il le dit en grande partie à un certain Anthony Scaramozzino. L’ancien défenseur du RC Lens (35 ans) était titulaire en début de saison avant de se faire damer le pion par son jeune coéquipier... à qui il a donné de précieux conseils. « En début de saison, le coach connaissait bien Anthony Scaramozzino et c’est en toute logique qu’il s’est appuyé sur lui, a-t-il appuyé. Comme c’est un ancien, j’ai d’ailleurs beaucoup appris à ses côtés. J’ai ensuite su m’imposer. Le coach me fait confiance, j’espère ne pas le décevoir. »