LOSC, ASSE - Mercato : les Dogues sur un ancien lillois qui a brillé chez les Verts ?

D'après les informations de Foot Mercato, le LOSC s'intéresse à Kevin Malcuit un ancien de la maison qui avait éclos à Geoffroy-Guichard sous l'égide de Christophe Galtier. Acheté pour 9 millions d'euros à Saint-Étienne et revendu 12 au Napoli, le latéral formé à Monaco est aujourd'hui libre de tout contrat et plaît au staff lillois.

Rien n'est fait pour Malcuit

SI le LOSC reste une piste plausible pour le joueur de 30 ans, elle n'en demeure pas moins questionnable. Malcuit n'a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en Italie. De plus le LOSC vient de se renforcer au poste d'arrièredroit avec l'arrivée du très prometteur Akim Zedadka de Clermont. Le TFC, champion de Ligue 2 la saison passée et en pleine renaissance, s'intéresse également au joueur et cherche à se renforcer après son retour en Ligue 1. Affaire à suivre...