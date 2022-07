LOSC - Mercato : un autre départ conclu au milieu avant Sanches ?

Ce samedi, L'Equipe annonce que les dirigeants du PSG vont reprendre langue avec leurs homologues du LOSC en début de semaine prochaine pour finaliser le transfert de Renato Sanches. Information qui contredit légèrement celle du Parisien, pour qui le transfert du Portugais serait acté dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, il ne fait pas de doute que le joueur formé au Benfica Lisbonne sera bientôt aux côtés de Luis Campos et Christophe Galtier dans la capitale.

Mais d'ici là, les Dogues pourraient perdre un autre milieu de terrain. Le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a en effet confirmé l'information qu'Ignazio Genuardi avait dévoilé sur notre site, à savoir qu'Amadou Onana était très suivi en Premier League, notamment par West Ham. Selon Konur, les Hammers font le forcing pour récupérer au plus vite le Belge, arrivé dans le Nord il y a un an seulement en provenance d'Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter une dizaine de millions au LOSC.

🚨West Ham are in advanced talks with Lille to transfer 20-year-old Belgian midfielder Amadou Onana.🇧🇪

⚒️ #WHUFC 🔴 #LOSC https://t.co/r3Cq2auX3k pic.twitter.com/UyyOQKj8BS