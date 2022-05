LOSC - Mercato : un autre Dogue en plus de Zhegrova dans le viseur d'Arsenal

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Confronté à la nécessité de renflouer les caisses et de régénérer de toute façon un effectif en bout de course, un an après son titre de champion de France, le LOSC s'apprête à vivre un été agité. La lumière, pour lui, pourrait venir de Londres, et plus particulièrement du nord de la capitale anglaise. En effet, Arsenal pourrait être amené à signer un très gros chèque pour deux Dogues.

Le premier, nous en parlions jeudi, est Edon Zhegrova. L'ailier kosovar, arrivé cet hiver dans le Nord, a impressionné les scouts des Gunners. Mais ceux-ci ont également noté le nom de Jonathan David sur leurs tablettes. L'attaquant canadien constitue l'une des plus belles valeurs marchandes de l'effectif et il devrait être poussé vers la sortie à l'intersaison, selon le journaliste Nicolo Schira. Les Dogues en attendraient 50 M€. Largement dans les cordes d'Arsenal...

Jonathan David is ready to leave Lille this summer with Arsenal monitoring his situation. #AFC | #Transfers



