LOSC - Mercato : un autre ex du PSG plutôt que Blanc pour l'après-Galtier ?

Alors qu'il n'est plus qu'à 180 minutes d'un retentissant exploit prenant la forme d'un quatrième titre de champion de France, le LOSC doit déjà se tourner vers l'avenir. Et anticiper le départ très probable de Christophe Galtier, l'entraîneur qui lui a permis de passer du maintien au sacre en trois ans et demi. Plusieurs noms ont circulé au domaine de Luchin mais, selon La Voix du Nord, ils ne seraient plus que trois sur la short-list du président lillois, Olivier Létang.

Favre en plus de Blanc et Motta

Sur ces trois, il y aurait deux anciens Parisiens. Le nom de Laurent Blanc a fuité depuis plusieurs jours déjà. Actuellement au Qatar, le champion du monde 98 aurait une clause dans son contrat lui permettant de retrouver l'Europe. Lui qui n'a plus officié au haut niveau depuis la fin de son aventure au PSG en 2016 ne dirait pas non à un challenge aussi excitant que celui du LOSC.

Mais d'après la VDN, son ancien milieu de terrain à Paris Thiago Motta pourrait aussi succéder à Galtier. L'Italo-Brésilien possède tous les diplômes requis et il a fait du très bon travail avec les jeunes du PSG puis au Genoa. Son profil, relativement jeune et ambitieux sans avoir les exigences d'un Laurent Blanc, plairait beaucoup. Enfin, le troisième nom est celui de Lucien Favre, qui a fait des miracles à Nice (2016-18) avant de vivre une aventure plus contrastée au Borussia Dortmund.