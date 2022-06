LOSC - Mercato : un autre Fonte à Lille cet été ?

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Voilà une piste qui ne risque pas de faire rêver les supporters lillois : selon le quotidien sportif portugais A Bola, le probable futur entraîneur du LOSC Paulo Fonseca aurait dans l'idée d'amener un certain Rui Fonte dans ses bagages. Un nom qui parle aux fans des Dogues car il s'agit du frère du capitaine, José Fonte, mais aussi parce qu'il a déjà porté le maillot rouge, en 2018-19, pour un bilan très décevant d'un but en 21 matches toutes compétitions confondues...

Âgé de 32 ans, Rui Fonte est libre après une pige au pays, à l'Estoril Praia. Depuis sa saison tronquée par les blessures à Lille, il est retourné jouer au Sporting Braga, où ça ne s'est pas mieux passé pour lui, avant son année à Estoril. Clairement pas un nom qui fait rêver pour remplacer Burak Yilmaz...

Non merci, Rui Fonte n'avait malheureusement déjà pas le niveau en 2018. 4 ans et une très grave blessure après, faut pas rêver quand à son niveau actuel.https://t.co/d40iXG0nl3 — Flo 🔴⚪️ (@flobzzzz) June 21, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur