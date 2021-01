LOSC - Mercato : un autre géant anglais veut Botman cet hiver

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lors de son intronisation au LOSC, Olivier Létang a assuré qu'il n'affaiblirait pas le groupe de Christophe Galtier cet hiver. Les nouveaux actionnaires du club ont mis la main au pot, si bien qu'il n'est pas nécessaire de vendre pour équilibrer les comptes. Mais cela n'empêche pas certains Lillois d'être courtisés et peut-être qu'une offre impossible à refuser sera formulée d'ici la fin du marché hivernal.

Ainsi, Sven Botman est annoncé dans les petits papiers de Liverpool, champion en titre décimé par les blessures, notamment en défense. Un départ du Néerlandais semblait même imminent puisqu'il a été vu dans les bureaux de l'agence qui le représente il y a deux jours et que cette dernière a liké sur les réseaux sociaux un article faisant état de l'intérêt du LFC.

Mais Botman est toujours un Dogue pour le moment. Seulement, l'intérêt, avéré ou pas, de Liverpool a éveillé celui de son grand rival, Manchester United. Selon plusieurs quotidiens anglais, les Red Devils, qui partagent actuellement la tête de la Premier League avec leur ennemi juré, lorgnent également Botman avec intérêt. Une éventuelle surenchère entre les deux géants fortunés pourrait inciter Létang à revenir sur sa promesse…

