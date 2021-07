LOSC - Mercato : Liverpool bataille avec un autre club anglais pour Renato Sanches

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Après la fête du titre, l'heure à la gueule de bois pour les supporters du LOSC. Christophe Galtier s'en est allé, remplacé par un Jocelyn Gourvennec qui ne fait pas l'unanimité, doux euphémisme… Et puis, plusieurs héros du quatrième sacre national devraient aller voir ailleurs pour renflouer des caisses vidées par la gestion à hauts risques de Gérard Lopez.

Parmi ceux-ci figure Renato Sanches, qui est l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif lillois. Le Portugais de 23 ans est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec le LOSC. Après son bel Euro et malgré un exercice 2020/21 mitigé, il a attiré l'attention de Liverpool, qui aurait contacté les dirigeants nordistes, à en croire le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira. Mais les Reds ne sont pas les seuls Anglais désireux de s'attacher les services de Sanches. Arsenal serait aussi sur les rangs. Les Gunners auraient une longueur d'avance mais leur milieu de terrain est moins dense que celui du LFC (Henderson, Fabinho, Thiago, Keita, etc), ce qui pourrait être une chance.

Renato Sánches hizo una excelente temporada con el Lille y la Selección de Portugal, por eso varios equipos grandes quieren incorporarlo.



✓ Liverpool y Arsenal lo quieren. Aunque los de Anfield estarían más cerca de llevárselo, los del Emirates no se dan por vencido. pic.twitter.com/jmiuOzE8fS — Gladiadores del Fútbol (@gladiadoresfutb) July 7, 2021