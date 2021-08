LOSC – Mercato : un buteur de Liverpool rapatrié pour épauler David et Yilmaz ?

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

« Burak Yilmaz sur le départ ? J’ai discuté avec lui ce mercredi et il m’a dit qu’il est dans le projet, qu’il se sent bien ici et qu’il veut rester au LOSC. Pour moi c’est un non sujet ». Bien que Jocelyn Gourvennec a éteint la rumeur d'un départ de son attaquant vedette d'ici à la fin du Mercato, cela n'empêche pas le LOSC de travailler sur la venue d'un buteur.

D'après l'insider MSV Foot, les Dogues envisageraient d'ailleurs de faire du neuf avec de l'ancien en rapatriant Divock Origi de Liverpool. Désormais âgé de 26 ans et après six années chez les Reds entrebaillées d'un prêt à Wolfsbourg, l'international belge n'entrerait plus vraiment dans les plans de Jürgen Klopp.

Un échange incluant Origi ?

Une aubaine pour Lille qui a entamé les discussions afin de récupérer le Diable rouge. Toujours selon le spécialiste Mercato, Liverpool a sondé la direction nordiste sur la possibilité d'un échange avec un joueur qui intéresse le géant britannique. Joueur dont l'identité n'a pas filtré...

Héroïque lors de la victoire de Liverpool en Ligue des Champions (2019), Divock Origi a connu un exercice 2020-21 très compliqué, apparu seulement à 17 reprises pour 1 buts et 2 passes décisives. Son nom circule également du côté de West Ham.

D’après mes informations, le #LOSC aimerait rapatrier Divock #Origi de #Liverpool. Il est possible que les Reds soient également intéressés par un joueur lillois. Échange ? Pour l’instant je ne suis pas en passe de confirmer cela. L’intérêt est par contre bien présent. pic.twitter.com/vlvabyyinU — ?￰ンルホ? ?￰ンルᄂ?￰ンルᄅ ? (@MSVFoot) August 19, 2021