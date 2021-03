LOSC - Mercato : un cadre de Galtier ouvre la porte à une prolongation

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Leader du championnat, qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France qui le verra défier le PSG au Parc, le LOSC connaît une fin de saison excitante. Ce qui explique sans doute que ses dirigeants n'aient pas encore concrétisé des prolongations avec les joueurs en fin de contrat. José Fonte est dans ce cas. Interrogé par la site MaisFutebol, le défenseur central de 37 ans a expliqué qu'il se verrait bien prolonger l'aventure dans le Nord.

"Je ferai tout pour que cela continue"

"Cela fait deux années et demie fantastiques à Lille. Jusqu’à présent, je n’ai que des choses positives à dire sur mon séjour à Lille. Tout va bien, les gens aiment mon travail, les fans apprécient mes qualités et ce que j’ai donné au club. J’espère apporter encore plus de joie et encore plus au club. Je ferai tout pour que cela continue."

"Je suis très concentré sur mon travail et mes performances sur le terrain. Si tu es bon, tout sera plus simple. Mais comme je l’ai dit, en ce moment, je suis totalement concentré sur la fin de saison et sur la réussite de l’équipe. Après, tout sera résolu. Il y a eu une approche de Lille oui, mais toujours rien de concret."