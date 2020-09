LOSC - Mercato : un cadre de Galtier repousse l'idée d'un départ

C'est plutôt rare pour être signalé : Jonathan Bamba aurait très tôt expliqué à ses dirigeants qu'il ne comptait pas partir cet été car il était déçu par sa saison précédente (1 but inscrit contre 13 en 2018/19). Revanchard au possible, il se donne sans compter depuis la reprise de l'entraînement et ne veut écouter aucune offre, concentré qu'il est sur le challenge lillois.

"Il était très déçu de sa saison dernière, a expliqué son coéquipier Benjamin André à La Voix du Nord. Ses statistiques étaient moins élevées que ce qu’il pensait, alors qu’il s’attendait à confirmer." Son entraîneur, Christophe Galtier, confirme les belles dispositions de son joueur : "Il m’a dit dès la reprise qu’il était hors de question pour lui de bouger du LOSC après cette deuxième année. Pour un entraîneur, c’est très intéressant d’avoir un joueur qui tient ce genre de discours".

Il impressionne Galtier

Christophe Galtier, avec qui les rapports étaient plutôt tendus au temps de l'ASSE, est désormais admiratif de son joueur : "Jo force le respect par son investissement et son travail. Il travaille comme toujours mais il est plus précis sur ce qu’il doit améliorer sur un plan physique et dans la récupération mais aussi sur le terrain, sur son geste technique, l’efficacité devant le but. Il est revenu en début de saison en pleine forme sur le plan physique, même s’il a attrapé le Covid (sans symptômes graves mi-juillet). Il n’a manqué que dix jours de séances collectives".