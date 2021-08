LOSC – Mercato : un Champion d'Espagne pour remplacer Maignan ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ejecté des dossiers Areola, Rico, Mandanda, Rajkovic, Vlachodimos ou encore Olsen, le LOSC cherche de toute urgence un gardien pour remplacer Mike Maignan. Si les Dogues font pour l'instant confiance au brésilien Leo Jardim, Olivier Létang ne perd pas de vue son objectif initial de recruter un portier international.

Comme le rapporte le journaliste italien Nicolo Schira, les Champions de France auraient programmé un rendez-vous avec l'agent croate Andy Bara... Dans le but de récupérer la doublure de Jan Oblak chez les Colchoneros : Ivo Grbic (25 ans).

Arrivé l'été dernier en Espagne pour 3,5 M€, l'ancien joueur du NK Lokomotiva s'est contenté des miettes depuis son arrivée à Madrid (1 apparition en Coupe du Roi). Une situation figée qui offre une belle opportunité aux Dogues.

Scheduled a meeting between the agent Andy Bara and #Lille for the goalkeeper Ivo #Grbic in the next days. #LOSC are interested in him and working to sign him from #AtleticoMadrid. #transfers