LOSC - Mercato : un chèque arrive d'Angleterre grâce à Lucas Digne

Cela faisait plusieurs semaines que l'avenir de Lucas Digne était en suspens. Le latéral droit de 28 ans avait envie de quitter Everton, où il ne s'entend pas avec Rafael Benitez. L'Inter Milan est notamment venu aux nouvelles mais il ne voulait qu'un prêt du joueur avec option d'achat, à cause de finances dans le rouge. Or, les Toffees ne voulaient rien d'autre qu'un transfert. Finalement, c'est Aston Villa, dirigé par la légende Liverpool Steven Gerrard, qui a empoché le morceau moyennant 30 M€.

Une somme rondelette dont une partie va revenir dans les caisses du LOSC ! En effet, les Dogues ont été le club formateur du natif de Meaux. Entre centre de formation et équipe première, il y a joué de 2005 à 2013. Ce qui devrait octroyer un joli chèque aux champions de France, même s'il sera inférieur au million d'euros. Mais vu la situation financière du club, c'est tout de même une bonne nouvelle !

Lucas Digne to Aston Villa from Everton, here we go! Agreement reached for €27m fee. Permanent move. Personal terms agreed today morning. 🤝



Digne is now traveling to Birmingham and will undergo his medical today. Another big one for Gerrard after Philippe Coutinho. pic.twitter.com/Rb4DVcn6GE