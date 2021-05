LOSC - Mercato : un chouchou de Galtier ne le suivra pas cet été

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est l'une des grandes satisfactions du LOSC cette saison ! Pour sa première année dans le Nord de la France, Sven Botman s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier. Solide défensivement et complémentaire avec José Fonte, le défenseur central s'est fait un nom grâce à ses remarquables performances, à tel point que Manchester United et de nombreux clubs sont intéressés par son profil.

D'ailleurs, le principal intéressé a lâché de nouvelles confidences concernant son avenir pour le média Voetbal International. "Ce qui arrive à Lille est aussi arrivé à Leicester. C’est le sort des clubs moins fortunés. D’autres clubs s’y intéressent, à juste titre. Lille n’a pas la capacité de garder tout le monde. Ce sera difficile. Nous espérons garder l’équipe intacte autant que possible (…) Je n’ai pas du tout pensé à mon avenir. Mon plan est de rester. Mais nous connaissons la situation financière du club. Au niveau sportif, tout va bien, on joue la Ligue des champions bien sûr. Ils veulent garder l’équipe intacte autant que possible avec le niveau le plus élevé possible. Mais ce sera un travail difficile. (Sur l’intérêt supposé de clubs anglais) Ce sont certainement de grands clubs, mais je suis au bon endroit maintenant et une autre année à Lille ne serait pas de trop." De quoi donner le sourire aux fans lillois.