LOSC - Mercato : un club allemand autre que le Bayern veut Jonathan David

Encore buteur dimanche dernier au Parc des Princes, Jonathan David a conservé sa place de meilleur marqueur de Ligue 1 en compagnie de Kylian Mbappé (PSG) et Folarin Balogun (Stade de Reims). Les trois hommes en sont à 15 réalisations mais le Dogue fait mieux que ses deux rivaux puisqu'il totalise également 4 passes décisives. Joueur complet, David ne cesse de progresser depuis son arrivée dans le Nord il y a trois ans. Ce qui ne manque pas d'attirer l'attention des grands clubs européens.

On savait que le Bayern Munich, notamment, avait un œil sur lui. Mais selon Fabrizio Romano, il ne serait pas le seul de l'autre côté du Rhin. Le RB Leipzig aurait aussi des vues sur l'attaquant canadien. Seulement, le club sponsorisé par Red Bull trouve l'indemnité réclamée par le LOSC trop élevée. Pas sûr, donc, que le transfert se concrétise mais l'intérêt est bien réel. Et selon Romano, il n'est pas le seul.

Leipzig, among other clubs, are heavily interested in Jonathan David — he’s a top target as being able to play as a target ST & 2nd ST. 🇨🇦



They are looking at solutions internally, but it seems difficult as very expensive one.



David, top scorer in Ligue1: 15 goals in 23 games. pic.twitter.com/WRGW6p9Cqc