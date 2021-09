LOSC - Mercato : un club anglais a failli détourner José Fonte du LOSC

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

A 37 ans, José Fonte dispute sa quatrième saison à Lille. C'est presque une surprise dans la mesure où le défenseur central portugais était en fin de contrat en juin dernier et que la situation financière du LOSC plaidait davantage pour un départ que pour un nouveau contrat. Dans une interview à La Voix du Nord, il a expliqué ce qui l'avait incité à poursuivre l'aventure avec les champions de France.

« C’est très simple. On a cette histoire avec le LOSC depuis trois ans. Je me sens bien ici et j’ai une bonne relation avec tout le monde. On apprécie mon travail. J’ai eu des offres mais quand tu penses globalement, celle de Lille était la plus intéressante. Tout le monde sait que j’ai eu besoin de baisser mon salaire. Mais au final, ça continuait à être la meilleure offre quand tu penses à tout. J’ai réfléchi avec ma famille. Mon épouse souhaitait que je retourne en Angleterre et j’ai eu cette possibilité mais je pense que ce n’était pas un club pour moi. Alors c’est difficile pour ma famille d’accepter mon choix de rester. En conclusion, on a décidé que Lille était la meilleure solution pour continuer ma carrière. C’est proche de Londres avec le train. On a la Ligue des champions. »

