LOSC - Mercato : un club anglais relance David, un nouveau départ acté pour 5 M€ ?

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Ce mardi matin à Luchin, le LOSC disputait son premier match amical contre le voisin dunkerquois. Les hommes de Paulo Fonseca, qui a aligné un onze différent au début de chaque période, a cartonné les Maritimes (5-0), relégués en National 1. Titulaire d'entrée, Jonathan David a inscrit les deux premiers buts avant de se transformer en passeur décisif pour le 3-0, juste avant la pause.

Après la partie, le Canadien a commenté cette belle victoire en expliquant que son équipe commençait à s'imprégner des préceptes du Portugais. Mais pas sûr que lui voit le résultat final de la méthode du nouveau coach. On le sait, l'attaquant bénéficie d'un bon de sortie pour cet été. Et deux clubs anglais, West Ham et Aston Villa, se sont concrètement intéressés à lui. Il semblerait que les Villans, dirigés par Steven Gerrard, se montrent à nouveau pressants, eux qui ne sont guère satisfaits du rendement de Danny Ings et qui apprécient de recruter en France (Kamara, Sanson...).

Par ailleurs, le LOSC s'apprête à perdre un nouveau défenseur après Sven Botman. Selon Gianluca Di Marzio, un accord serait sur le point d’être trouvé avec la Salernitana pour Bradaric. Un transfert définitif à hauteur de cinq millions d’euros hors bonus et accompagné d’un pourcentage sur une future revente. Après trois ans passés dans le Nord et 77 apparitions, l’international croate (4 sélections) devrait donc découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat, à savoir la Serie A.