LOSC - Mercato : un club déjà prêt à bondir sur Ben Arfa ?

Premier agent de Ben Arfa, Frédéric Guerra est revenu sur la carrière de son ancien poulain. Pour RMC Sport, celui qui a lancé Hatem Ben Arfa à l’OL se confie sur le futur du l’ancien joueur du PSG.

Lors d’un entretien, il évoque le futur de Ben Arfa : « Encore, s’il faisait des différences comme Mbappé au Paris Saint-Germain… mais on n’en est pas là à Lille, et on n’en sera pas là chez le prochain. Parce qu’il y aura un prochain. Il y aura toujours quelqu’un pour croire qu’Hatem est quelqu’un de gérable et pour relever le défi. »

🔴 Lille maintient Hatem Ben Arfa à l’écart du groupe suite à son comportement jugé inapproprié par la direction. — RMC Sport (@RMCsport) April 5, 2022

Pour résumer Hatem Ben Arfa ne devrait pas terminer la saison avec le LOSC, après son altercation avec son coach. Un club serait déjà prêt à bondir sur l’ancien parisien. Selon l'ancien agent du joueur, un club serait toujours prêt à prendre Ben Arfa.

