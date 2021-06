LOSC - Mercato : un concurrent de taille pour Ranieri ?

Dans son édition du jour, L'Equipe explique que le LOSC a quasiment fait son choix concernant la succession de Christophe Galtier. Maintenant que le Marseillais s'est officiellement engagé avec l'OGC Nice et que son départ a rapporté 3 M€, c'est Claudio Ranieri qui serait le mieux placé pour lui succéder, Laurent Blanc se sentant au Qatar.

Mais il y a un bémol. La presse turque assure que Fenerbahçe se serait également positionné pour Ranieri. Et qu'il lui proposerait, en plus d'entraîner, d'avoir une vraie influence sur le recrutement, soit les pleins pouvoirs sportifs. Une proposition alléchante pour l'Italien, qui a déjà officié dans six pays (à Monaco et à Nantes en France) mais jamais en Turquie.

