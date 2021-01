LOSC - Mercato : un coup bas de Luis Campos à Galtier avant son départ ?

Lors de son intronisation au LOSC, Olivier Létang a assuré qu'il n'affaiblirait pas le groupe de Christophe Galtier cet hiver. Cela n'empêche pas certains Lillois d'être courtisés et peut-être qu'une offre impossible à refuser sera formulée d'ici la fin du marché hivernal. Ainsi, Sven Botman est annoncé dans les petits papiers de Liverpool depuis quelques jours.

Le stoppeur néerlandais serait même courtisé par Manchester United, ce qui pourrait promettre une éventuelle surenchère à venir entre les deux géants fortunés de Premier League. Cette double rumeur ne serait en réalité que de la poudre aux yeux.

« Il n’y a pas de discussion pour un deal avec Sven Botman, a affirmé James Pearce, qui suit Liverpool pour The Athletic sur Twitter. Liverpool n’envisage pas un transfert pour lui. Ces rumeurs font penser à quelqu’un qui essaye de faire grimper le prix du défenseur du LOSC. » Luis Campos serait-il derrière la manoeuvre ? On sait que l’ancien directeur sportif officieux des Dogues, parti avec Gérard Lopez, a l’habitude d’oeuvrer en coulisses en distillant des informations à la presse le plus souvent dans son intérêt personnel. Surtout en matière de transferts...

No talks over a deal for Sven Botman. Liverpool not considering a move for him. Sounds like someone is trying to drive up the price/interest in the Lille defender. #LFC