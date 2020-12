LOSC - Mercato : un défenseur lillois serait courtisé par deux cadors européens dès cet hiver

Pas encore le Mercato d'hiver, mais déjà certaines rumeurs. Qui vont, plusieurs jours durant, réchauffer le coeur des supporters de clubs désireux de se renforcer. Au LOSC, et au regard des résultats actuels, pas vraiment la peine d'aller chercher ailleurs. En revanche, la nouvelle direction du club, et son président Olivier Létang, sait que certains dossiers vont devoir être traités dans les plus brefs délais.

Ce pourrait être le cas pour Sven Botman, le défenseur central du club, recruté à l'Ajax Amsterdam l'été dernier pour quelques 8 millions d'euros. En effet, et si l'on en croit une information du site footmercato, le Néerlandais de 20 ans serait plus que jamais dans le viseur des Reds de Liverpool. "Selon nos informations, Liverpool a bel et bien fait part de son intérêt au représentant du joueur et l'a contacté durant le mois de novembre. Rappelons que les Reds ont perdu leurs deux habituels titulaires Van Dijk et Gomez pour de longs mois, et qu'ils sont friands de joueurs au profil costaud."

Autre club intéressé, et non des moindres, l'Inter Milan. Reste toutefois une évidence : on imagine assez mal Christophe Galtier lâcher certains de ses joueurs avant le terme de la saison. Alors que le LOSC est lancé pour disputer le titre au Paris Saint-Germain. Et face à ça, les rumeurs...