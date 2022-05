LOSC - Mercato : un départ à 11 M€ déjà bouclé, Gourvennec sur la sellette !

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

La saison du LOSC arrive à son terme et n’aura pas été une franche réussite. Les Dogues, champions de France la saison passée, ne vont probablement pas se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. De plus, plusieurs joueurs attirent la convoitise de club étrangers et devraient quitter le club cet été. Le LOSC va rapidement récupérer un chèque de 11 millions d’euros.

Alors que Yusuf Yazici s’épanoui au CSKA Moscou, où il est en prêt depuis janvier 2022, son agent s’est exprimé sur le futur de son protégé : « Le CSKA achètera Yusuf si tout reste pareil et que rien d'autre ne se passe. La durée du contrat est de 3 ans, le montant du transfert est de 11 millions. Il aime vraiment le club, il ne le quittera pas dans une période aussi difficile ».

Le milieu offensif truc va donc rester en Russie la saison prochaine, même avec les sanctions actuelles contre les clubs russes. Par ailleurs, l'insider Mohamed Toubache-Ter confirme sur Twitter qu'Olivier Létant réfléchit bien à se séparer de Jocelyn Gourvennec à l'intersaison : « Jocelyn Gourvennec est sur la sellette !! Pas du tout certain de voir l’actuel coach lillois sur le banc, la saison prochaine… là réflexion est en cours. »

Jocelyn Gourvennec est sur la sellette !!

Pas du tout certain de voir l’actuel coach lillois sur le banc, la saison prochaine… là réflexion est en cours. #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 4, 2022

Adam Duarte

Rédacteur