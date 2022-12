LOSC - Mercato : un départ à redouter dès cet hiver ?

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Disparu des radars et depuis longtemps. En effet, le gardien brésilien du LOSC, Léo Jardim, coupable d'un mauvais début de saison, a été remplacé par le prometteur Lucas Chevalier dans les buts. Comme le rapporte le site lepetitlillois, deux médias brésiliens, IG Esporte et Torcedores, rapportent que Jardim dispose déjà de certaines touches à l'étranger. Au Portugal, notamment, et au Brésil.

Club évoqué ? Le Vasco de Gama. Qui, contre une somme supérieure à 2 millions d'euros, serait intéressé pour récupérer le gardien dès ce Mercato hivernal. Selon le média Torcedores, l’agent de Jardim, l’ancien international portugais Deco, serait attendu dans le Nord en milieu de semaine pour tenter de trouver un accord.

A suivre.