LOSC – Mercato : un deuxième Dogue pourrait rejoindre Maignan au Milan AC

Premier partant de l'été au LOSC, Mike Maignan peut-il être rejoint au Milan AC par un autre de ses coéquipiers chez les Dogues ? Comme révélé depuis quelques semaines déjà, les Rossoneri s'intéressent de près à Jonathan Ikoné (23 ans), qui, après trois saisons pleines dans le Nord, dispose d'un bon de sortie de ses dirigeants.

Si l'on en croit la presse italienne et plus particulièrement Calcio Mercato, l'un des agents de la société First Sports (l'italien marco Branca), qui gère les intérêts d'Ikoné, était ces derniers jours à Milan pour discuter. A l'issue de cette première approche, le représentant de l'international tricolore s'est exprimé : « Nous avons eu une rencontre très amicale et positive avec Milan. Nous avons discuté pour comprendre quels peuvent être les objectifs de Milan et si, à terme, des convergences peuvent être trouvées (…) Des négociations avec Milan sont possibles ».

Reste à savoir si le club lombard sera en mesure de convenir aux exigences du LOSC pour Ikoné. Recruté au PSG pour 5 M€, le natif de Bondy coûtera à minima cinq fois plus cher cet été … En sachant que Paris doit récupérer entre 40 et 50% de l'éventuelle plus-value.