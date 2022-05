LOSC - Mercato : un Dogue donne rendez-vous la saison prochaine

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

La saison 2021-22 s'est achevée sur une note amère pour le LOSC qui, un an après le titre de champion de France, ne sera pas européen. Les départs devraient être nombreux cet été, notamment chez les cadres comme Renato Sanches ou Sven Botman. Mais au milieu de cette saignée, un joueur a déjà fait savoir qu'il comptait rester dans le Nord la saison prochaine : Timothy Weah.

Au site du LOSC, l'attaquant américain de 22 ans a regretté la triste saison de ses couleurs mais expliqué qu'il comptait bien demeurer un Dogue : « Malgré la saison, on est restés ensemble. On est une équipe, même si on est bas au classement, on est toujours une famille. Rendez-vous la saison prochaine. C'est une bonne fin, on n'a pas perdu, j'ai marqué deux buts, tout le monde est content. On est une famille, je suis très fier de mon équipe et je suis très content d'être là. Et merci à Burak, à Jérémy et à Xeka, on a passé trois années ensemble, on a gagné le titre. Ça restera à jamais, bonne chance à eux et on se reverra bientôt ».

Pour résumer Auteur d'un doublé hier contre le Stade Rennais (2-2), Timothy Weah a fait comprendre qu'il allait rester au LOSC la saison prochaine, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024. L'attaquant américain a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matches de L1 cette saison.

