LOSC, PSG – Mercato : une ex cible parisienne du RC Lens pour remplacer Celik ?

Zeki Celik tout proche de rejoindre l'AS Rome, le LOSC cherche activement un nouveau latéral droit à mettre en concurrence avec Tiago Djalo. D'après Fabrizio Romano, les Dogues regardent du côté du PSG.

L'excellent journaliste italien affirme qu'une offre est actuellement en préparation du côté de Luchin pour récupérer Thierno Baldé (19 ans). Prêté l'an passé au Havre où il sort d'une saison pleine (31 matchs), le natif de Villeneuve-Saint-Georges pourrait être transféré pour 5 M€ avec une clause de rachat prioritaire pour le PSG.

A défaut de parvenir à trouver un terrain d'accueil pour Colin Dagba, le PSG se fait au moins draguer pour ses autres « Titis ». Notons que Thierno Baldé était une piste du RC Lens avant la signature de Jimmy Cabot (SCO Angers).

