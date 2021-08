LOSC - Mercato : un flop du FC Barcelone fait réfléchir Létang

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Létang prêt à relancer un flop du Barça ? Selon les informations de Foot Mercato, le LOSC souhaiterait encore se renforcer avant la fin du mercato soit le 31 aout au soir. Le média sportif rapporte notamment que plusieurs joueurs ont été étudiés ou proposés dont l’ancien niçois aujourd’hui au Barça, Moussa Wagué.

Le joueur pourrait venir pallier un possible départ de Zeki Celik pisté par l’Atlético Madrid même si le LOSC suivrait également la situation de Serge Aurier. Wagué semble tout de même un pari risqué puisque le joueur n’a plus vu le rectangle vert depuis décembre 2020 et a été touché au genou donc est en manque de rythme. Son agent, Andy Nara pourrait réaliser un nouveau placement d’un de ses clients en Ligue 1 après Ivo Grbic au LOSC et Lovro Majer à Rennes. Affaire à suivre.

🚨Info: Moussa Wagué 🇸🇳 a été proposé ces dernières heures au #LOSC qui recherche un latéral droit.



- Sous contrat jusqu'en juin 2023, le latéral droit de #Barcelone pourrait être cédé pour 3M€.https://t.co/kKhqGtfew9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2021