LOSC - Mercato : un géant européen lorgne Jonathan David pour janvier

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Depuis le début de la saison, Lille a inscrit 18 buts en championnat, dont 10 par le seul Jonathan David. Meilleur buteur de Ligue 1, le Canadien de 21 ans, qui avait connu des débuts difficiles lors de son arrivée à l'été 2020, tourne à plein régime. Sans lui, les champions de France, piteux 12es actuellement, serait encore plus mal.

Mais ce scénario n'est pas totalement à exclure pour Jocelyn Gourvennec. En effet, selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, l'Inter Milan serait intéressé par David et voudrait le recruter dès le mercato hivernal ! En temps normal, le LOSC refuserait évidemment de libérer son meilleur joueur mais on n'est pas en temps normal. Les finances sont au plus mal et le club nordiste va devoir vendre cet hiver. Renato Sanches est candidat au départ mais si l'Inter met 35 M€ ou plus sur la table pour Jonathan David, les dirigeants lillois pourront-ils refuser ?

Meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David intéresse l’Inter, qui le suit depuis la saison dernière et semble prêt à passer à l’action cet hiver.

Le LOSC entend le conserver, au moins jusqu’au terme de la saison. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) November 21, 2021