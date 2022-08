LOSC - Mercato : un gros bémol à la piste Laborde (Stade Rennais)

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Grosse surprise hier soir avec la révélation par Foot Mercato d'un intérêt du LOSC pour Gaëtan Laborde. Les Dogues ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'attaquant de 28 ans puisque le FC Séville et Newcastle auraient également fait part de leur intérêt. Le Stade Rennais attendrait entre 20 et 25 M€ pour l'ancien Girondin, sous contrat jusqu'en juin 2025.

Mais plusieurs obstacles se dressent sur la route séparant Laborde de Lille. Le premier serait que le Stade Rennais n'aurait aucune intention de renforcer un concurrent pour les places européennes. Le second, c'est que Laborde préfèrerait tenter l'aventure à l'étranger plutôt que de continuer en Ligue 1. Le troisième, le plus important, c'est que la famille Pinault n'apprécie pas du tout le président lillois, Olivier Létang, qui a occupé la même fonction en Bretagne de novembre 2017 à février 2020 et avec qui cela s'est mal terminé. Un véto aurait été apposé à toute négociation avec lui...