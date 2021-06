LOSC - Mercato : une grosse vente favorisée par Manchester United ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le mercato n'a toujours pas démarré au LOSC alors que les rumeurs de départs sont très nombreuses. Même Christophe Galtier, qui a annoncé qu'il ne continuerait pas l'aventure malgré le titre de champion de France, n'a pas encore trouvé officiellement preneur ! Mais cela pourrait bientôt se décanter chez les Dogues à la case "départs".

En effet, Manchester United est sur le point de s'offrir Jadon Sancho. Cela fait des années que les Red Devils lorgnent l'ailier de 21 ans qui, après une formation à City, a mis les voiles à Dortmund. Le rapport avec le LOSC ? Si le Borussia finalise cette vente à près de 100 M€, il a noté le nom de Jonathan Ikoné pour succéder à Sancho. Les Schwarzgelb auraient alors les moyens de verser les 30 M€ attendus par les champions de France pour l'ancien Parisien…

#BVB are still interested in #Lille’s winger Jonathan #Ikonè as possible replacement of Jadon #Sancho, who is in advanced talks with #ManchesterUnited and has already agreed personal terms for a contract until 2026 (€18M/year) with #RedDevils. #transfers #MUFC #mutd #LOSC https://t.co/oKPmW5uVaJ