LOSC - Mercato : un hiver finalement plus calme que prévu ?

Les supporters du LOSC ne savaient pas sur quel pied danser ces dernières semaines. D'un côté, le changement d'actionnaire et de président avait été orchestré parce que la gestion de Gérard Lopez avait conduit le club au bord du précipice financier ; de l'autre, Olivier Létang avait assuré à son intronisation qu'il n'y aurait pas de départ cet hiver. Qui croire ? L'Equipe apporte la réponse ce samedi.

Soumaoro attend un signe de l'étranger

Le quotidien sportif va dans le sens du nouveau président du LOSC : pas de départ majeur prévu - alors qu'un départ de Sven Botman à Liverpool était pourtant évoqué hier. « Satisfait de son effectif, Christophe Galtier n’a fait part d’aucun besoin à Olivier Létang et, à ce jour, il n’y a pas de mouvement de joueurs prévu, dans un sens ou dans l’autre. Le seul point d’interrogation concerne Adama Soumaoro, figure historique du club et ancien capitaine. Distancé par Fonte et Botman, il joue peu en défense centrale et a demandé à partir. Il y a un an, il avait déjà profité du marché d’hiver pour signer en prêt au Genoa, avant d’être stoppé dans son élan par la crise sanitaire et la suspension temporaire du championnat italien. »

« Sous contrat jusqu’en 2022, Soumaoro avait séduit des clubs anglais, à l’été 2019, après une saison particulièrement réussie, mais ces derniers n’étaient pas allés au bout de leur intention. Il risque d’être dépendant de l’état du marché à l’international. »