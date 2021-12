LOSC - Mercato : un joueur impliqué dans le transfert d'Osimhen porte de graves accusations

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Les langues commencent à se délier dans l'affaire du transfert de Victor Osimhen et ça ne sent pas bon pour le LOSC comme pour son ancien président, Gérard Lopez ! En effet, il se confirme que le montant de 70 M€ a été gonflé artificiellement pour favoriser les comptes lillois et que les quatre joueurs soi-disant recrutés par les Dogues au Napoli pour 20 M€ n'étaient que des pions.

C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Luigi Liguori à La Repubblica. Qui ça ? Luigi Liguori. Un attaquant de 23 ans qui évolue aujourd'hui… en cinquième division italienne, à Ercolano. Au quotidien italien, il a déclaré : « Moi, traité de pion pour une plus-value de Lille ? Je n’ai jamais été là-bas ! » Bizarre pour un joueur recruté par le LOSC et qui a changé cinq fois de clubs rien qu'en 2021 ! Des joueurs fantômes, une indemnité qui n'arrive qu'à moitié dans le Nord… Si la justice s'intéresse de prêt à cette transaction, ça risque de faire très mal !

