LOSC – Mercato : un Lillois de longue date quitte le club (Officiel) !

Le LOSC va terminer sa saison de Ligue 1 par la réception du Stade Rennais demain soir. Alors que Burak Yilmaz vient d’annoncer son départ du club et que José Fonte vient de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, un nouveau joueur va faire ses bagages, en juin prochain.

Sur Twitter, le LOSC annonce que le milieu de terrain portugais Xeka va quitter le club en fin de saison, à l’expiration de son contrat. En quatre saisons et demie, il aura disputé 144 matchs et inscrit 9 buts sous le maillot des Dogues.

