LOSC - Mercato : un nouveau coup tordu de Mourinho aux Dogues ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Les supporters du LOSC se rappellent encore la venue de José Mourinho dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Il y a deux ans, le « Special One » avait été invité par Gérard Lopez et Luis Campos à Lille et en avait profité pour faire une razzia au club quelques jours plus tard.

Alors sur le banc de Tottenham, Mourinho avait ainsi débauché Nuno Santos et Joao Sacramento pour les incorporer au staff des Spurs. Christophe Galtier avait eu du mal à digérer la pilule mais avait rebondi avec les moyens du nord. Cette fois-ci, l’actuel coach de l’AS Rome prépare une nouvelle offensive dans l'effectif même du LOSC.

La Gazzetta dello Sport assure que l’intéressé viserait Sven Botman (21 ans). Peu rassuré par Chris Smalling et Marash Kumbulla, il aimerait miser sur le stoppeur néerlandais dès le mercato hivernal, un an après avoir déjà été bluffé par ses performances. Le Corriere dello Sport ajoute que ce même Mourinho privilégie néanmoins la piste Marcos Senesi (24 ans), qui pourrait quitter le Feyenoord Rotterdam contre un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros. Botman, lui, coûterait 30 M€.

La Roma se fija en Sven Botman por petición de Mourinhohttps://t.co/W8ia5yw69Q — Fichajes.net (@fichajesnet) November 15, 2021