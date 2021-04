LOSC – Mercato : un nouveau défi attend un glorieux ancien des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Passé par Arsenal, la Roma et la Chine depuis son départ du LOSC en 2011, Gervinho (33 ans) va quitter Parme en fin de saison.

C'est ce qu'annonce Nicolo Schira, le journaliste italien, spécialiste des transferts. Selon lui, un agent de Gervinho se trouve actuellement au Mexique afin de finaliser l'arriver de l'Ivoirien aux Pumas, le club de Mexico, où il remplacerait Juan Manuel Iturbe. Gervinho a inscrit 4 buts cette saison avec Parme, en Serie A.

