LOSC - Mercato : un nouveau départ se profile à Lille, la piste Faivre relancée ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Jonathan Ikoné et Mustafa Kapi partis, Thiago Maia transféré définitivement, le Mercato du LOSC est encore loin d'être terminé. D'après le journaliste Mercato de RMC Sport Loïc Tanzi, Cheikh Niasse (21 ans) devrait être le prochain à plier bagage. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain a reçu deux offres : une en provenance du Vitesse Arnhem au Pays-Bas, une autre d'Anderlecht en Belgique.

Lille a lancé les discussions avec Brest

Les départs s'enchaînant, Lille pourrait même être en mesure de tenter un gros coup sur ce mois de janvier et une piste bien connu des décideurs nordistes est revenue sur le devant de la scène. Selon les spécialistes italiens Nicolo Schira et Fabrizio Romano, la piste Romain Faivre (Stade Brestois) pourrait bien être relancée. Des discussions ont démarré entre les deux clubs même si les Bretons se montrent très gourmands pour l'instant (15 M€) et que la concurrence allemande complique le dossier pour les Dogues.